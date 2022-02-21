Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что она думает о ситуации с 15-летней Камилой Валиевой, и о разговоре с ней, в котором сравнила популярность фигуристки с Владимиром Путиным.

«Валиева? Даже не представляю, что она чувствовала. Всю ночь они издевались над ней... Как она переживала, как переживали родители, которые не могли ей помочь, банально подержать за руку. Это все очень печально. Думаю, теперь весь мир ее полюбил и будет болеть за нее. Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека – она и Владимир Путин», – заявила Навка.

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Напомним, Валиева выиграла золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, после чего стало известно, что ее декабрьская допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. К личным соревнованиям Камила была допущена решением Спортивного арбитражного суда и заняла 4-е место. Расследование дела продолжается.

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