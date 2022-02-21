21 февраля после прилета основной делегации олимпийцев из Пекина состоялась церемония чествования. Российским фигуристам Виктории Синициной, Никите Кацалапову, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Марку Кондратюку и Камиле Валиевой вручили награды «Чемпионы наших сердец» за победу в командном турнире.
Украшения в виде золотого колье с гравировкой «Чемпионы наших сердец» фигуристам вручали актриса Юлия Пересильд, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов и депутат Государственной думы олимпийская чемпионка Светлана Журова.
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Напомним, что сборная России победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. После окончания соревнований стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря на чемпионате России, дала положительный результат на триметазидин. В итоге, церемония награждения призеров командника не состоялась. Медали будут вручены после полного расследования дела.
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Источник: «Р-Спорт»
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