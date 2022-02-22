Американский актер Алек Болдуин поддержал фигуристку Камилу Валиеву после выступления на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

15-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в командном турнире. После этого стало известно, что в ее допинг-пробе обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После долгих разбирательств Валиеву допустили к участию в личных соревнованиях, где она заняла четвертое место.

Ad

В понедельник Камила выложила пост, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку в непростой ситуации. В комментарии к публикации пришел Алек Болдуин и подбодрил фигуристку. «Ты великий талант, у тебя еще столько всего впереди», – написал актер.

Пекин-2022 Фигуристы получили награды за победу в командном турнире на ОИ 12 ЧАСОВ НАЗАД

После выступления Камилы Валиевой в командном турнире Олимпиады лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на «Оскар» выложил пост, посвященный российской фигуристке.

«Люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок – душераздирающую красоту для этого мира», – написал Болдуин в инстаграме.

Пекин-2022 Навка: «В стране 2 самых цитируемых человека – Валиева и Путин» 13 ЧАСОВ НАЗАД