Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о методах работы в тренерской группе Этери Тутберидзе.
«Я не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, это просто строгость. Роль строгого тренера, которого уважают, слушают и любят. Но я бы в такой системе работать не смогла.
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Я люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером, когда со мной советуются. Алексей Николаевич никогда на меня не кричал: у нас всегда были доверительные, уважительные друг к другу отношения. И, тем не менее, я смогла стать чемпионкой мира и чемпионкой Европы», – сказала Туктамышева в интервью ютуб-каналу «Редакция».
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Американская фигуристка Полина Эдмундс считает, что у русских спортсменок неправильная техника прыжков. В этом она обвинила Этери Тутберидзе.
Другое скандальное заявление Полины Эдмундс связано с допингом: бывшая спортсменка утверждает, что лично видела, как русские одиночницы принимали что-то запрещенное.
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