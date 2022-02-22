Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о методах работы в тренерской группе Этери Тутберидзе.

«Я не думаю, что только так можно достичь высоких результатов. Это не жестокость, это просто строгость. Роль строгого тренера, которого уважают, слушают и любят. Но я бы в такой системе работать не смогла.

Ad

Я люблю, когда у меня есть право голоса, когда я в диалоге с тренером, когда со мной советуются. Алексей Николаевич никогда на меня не кричал: у нас всегда были доверительные, уважительные друг к другу отношения. И, тем не менее, я смогла стать чемпионкой мира и чемпионкой Европы», – сказала Туктамышева в интервью ютуб-каналу «Редакция».

Пекин-2022 Тарасова – о составе на ОИ: «Коляда – счастливчик! Лизе бы так везло» 20/01/2022 В 10:44

Чемпионат Европы Плющенко предложил прокат Щербаковой и Туктамышевой за поездку на ЧЕ 28/12/2021 В 19:35