Испанская фигуристка Лаура Баркеро сдала положительный допинг-тест во время Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства тестирования.
Образец взяли 18 февраля после короткой программы спортивных пар. В пробе обнаружили запрещенный метаболит клостебола. О положительном результате на допинг сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Пекине. Испанке сообщили о произошедшем, она имеет право запросить анализ пробы B. Дело передадут в антидопинговый отдел CAS для вынесения решения.
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На Олимпиаде в Пекине 20-летняя испанская спортсменка в паре с Марко Дзандроном заняла 11-е место. Баркеро и Дзандрон стали первыми фигуристами из Испании, которые выступили на зимней Олимпиаде в соревнованиях пар.
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Источник: ITA.
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