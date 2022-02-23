Призеры зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине отправились на карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Предварительная дата встречи – 4 марта. Как сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР) и двух спортсменов российской сборной, олимпийцы уже находятся на базе в Новогорске.

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«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», – сообщил «РБК Спорт» источник в ОКР.

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В сентябре 2021-го президент России встречался со спортсменами, которые завоевали медали на летней Олимпиаде в Токио. Тогда недовольство карантином выражала гимнастка Ангелина Мельникова

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