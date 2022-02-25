Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о смене коньков во время Олимпиады. По словам фигуристки, для нее это привычная ситуация, а потому не доставила дополнительных сложностей. Она завоевала золотую медаль, которая оказалась, на удивление, тяжелой.

– Тяжелая олимпийская медаль, в прямом и переносном смысле?

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– Да, медаль по весу очень тяжелая. Я знала об этом, но все равно очень удивилась. Если говорить про мой путь к этой медали, то хочется сказать, что он, скорее, не драматичный для меня, а, наоборот, очень яркий. На этих Играх, повторюсь, я справилась со своей задачей, подошла к Олимпиаде в хорошей форме, поэтому мне, наверное, вообще не на что жаловаться. У меня здесь все шло хорошо и закончилось просто наилучшим образом. Поэтому для меня это абсолютно счастливая история без каких-либо потрясений.

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– А как же история с сломанными коньками?

– Для меня это не было шоком. Если честно, я даже представить не могу, откуда все это попало в прессу. Я вообще не стала бы об этом говорить, потому что выступать мне это не помешало, поэтому не было смысла обсуждать.

– Как так? Во время Олимпиады ломаются коньки, и ты стартуешь на новых.

– В сезон я меняю около шести пар коньков. Приходится это делать довольно часто. Это не нормально. Буду пробовать новую модель в конце сезона. Экспериментировать в олимпийский год я не стала, каталась на модели, о которой знала, что очень часто ломается, поэтому у меня с собой была еще пара на такой случай. Мне уже приходилось на тренировках также вкатывать новые ботинки. Не так близко к соревнованиям, но я точно так же выходила и с первых тренировок полноценно выполняла свою работу. Единственное отличие на Олимпиаде в том, что не было возможности неограниченного льда, как у нас в «Хрустальном». Приходилось успевать за 30-40 минут тренировок. Но я справилась, значит, это было не так сложно.

-– Новые коньки уже были раскатаны?

– Нет, ботинки были абсолютно новые, вообще «нераскатанные». Но когда мы их устанавливали, я их мерила, они были очень удобные по ноге, что очень важно. Поэтому без лишних трудностей все прошло.

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