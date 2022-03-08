Олимпийский чемпион Нэтан Чен рассказал, что он думает об отсутствии церемонии награждения командного турнира в Пекине из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой. Команда США, которую представлял Нэтан, завоевала серебро.

Напомним, во время Олимпиады стало известно, что в декабре на чемпионате России фигуристка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого церемония награждения командника, где Валиева в составе сборной России выиграла золото, была отложена на неопределенный срок.

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«Мы все заслужили церемонию награждения. Мы заслужили эту медаль, и мы заслужили получить ее перед отъездом. Существует так много различных факторов и переменных, которые сыграли довольно существенную роль в этом решении.

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Это тяжело… Я определенно сочувствую Камиле и всему, через что она прошла. Я знаю, это было чрезвычайно тяжело для нее. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт», – заявил Чен.

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Источник: Teen Vogue.

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