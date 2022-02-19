Фигурное катание

Российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили в аэропорту после возвращения с Олимпийских игр

Камила Валиева вернулась в Москву с Олимпиады в Пекине. Российской фигуристке устроили теплый прием в аэропорту – с цветами, плакатами и кричалками. На Играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, после чего стала участницей допинг-скандала и неудачно выступила в личном турнире – заняла только 4-е место, хотя считалась главной претенденткой на золото.

00:00:57, час назад