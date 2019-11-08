08.11.19 - 10:30
Cup of China
Танцевальные пары - Пары • Финал
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Танцевальные пары - Микст
Cup of China - 8 ноября 2019

    
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