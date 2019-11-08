Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритмический танец на четвертом этапе Гран-при в Китае.

Чемпионы России выступили под композицию из мюзикла «Поющие под дождем» и набрали 85,39 балла – это их личный рекорд. В тройку также попали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (80,34 балла), канадцы Лоренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (78,41).

Еще два российских дуэта расположились за пределами топ-3. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин стали шестыми (69,19), Софья Евдокимова и Егор Базин – седьмыми (64,07).

Танцоры выступят с произвольным танцем завтра, 9 ноября.

Следующим этапом для Синициной и Кацалапова станет Rostelecom Cup в Москве.

Кацалапов рассказал, в чем секрет успеха группы Тутберидзе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android