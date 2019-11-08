На четвертом этапе Гран-при в Китае завершилась короткая программа в исполнении женщин. Лучший результат показала ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова.

15-летняя Анна исполнила тройной флип, двойной аксель и каскад тройной лутц-тройной риттбергер во второй половине программы. Судьи оценили ее выступление в 73,51 балла.

Сражающаяся за попадание в финал Гран-при Елизавета Туктамышева сорвала коронный элемент, тройной аксель, и стала только четвертой, набрав 65,57 балла. Еще одна ученица Алексея Мишина Софья Самодурова не допустила падений, получила 63,99 балла и заняла пятое место.

Произвольная программа одиночниц пройдет завтра, 9 ноября.

Ранее Щербакова стала победительницей первого этапа Skate America, Туктамышева на том этапе финишировала третьей.

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