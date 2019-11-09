На четвертом этапе серии Гран-при в Китае завершились соревнования в первом виде программы – танцах на льду. Фигуристы демонстрировали произвольный танец.

По итогам двух видов победителями турнира стали представители России Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они набрали 124,51 балла в произвольном танце, 209,90 – по сумме. Это их первая победа на этапах Гран-при. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, третье – канадцы Лоренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен.

На этапе выступали еще два русских дуэта. Софья Евдокимва и Егор Базин стали шестыми, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин – седьмыми.

Следующий этап для Синициной и Кацалапова пройдет в Москве.

Виктория и Никита – действующие чемпионы России и вице-чемпионы мира.

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