Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и отобралась в финал серии.

В произвольной программе 15-летняя фигуристка исполнила два четверных лутца – сольный и в каскаде с тройным тулупом. Судьи оценили ее выступление в 152,53 балла, по сумме двух прокатов Анна получила 226,04 балла.

Второй стала японка Сатоко Мияхара, третье место – у Елизаветы Туктамышевой, которая исполнила два тройных акселя. По итогам произвольной программы Лиза опередила японскую соперницу, но из-за падения в короткой проиграла итоговую позицию.

Еще одна представительница России Софья Самодурова заняла пятое место.

Ранее Щербакова выиграла этап в Америке. Два первых места обеспечили ей выход в финал Гран-при.

Следующий этап пройдет в Москве с 15 по 17 ноября.

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