Русские фигуристки на подиуме без Медведевой и Туктамышевой. Что точно случится на чемпионате Европы

Первыми в борьбе сойдутся европейцы – континентальное первенство пройдет в Минске с 23 по 26 января. Русские фигуристы прошли суровый отбор на национальном чемпионате и едут в Белоруссию доказать, что успех в Саранске не был случайностью. А кто-то, напротив, намерен реабилитироваться.

Болельщики увидят на льду новые истории и захватывающие сюжеты лучших в фигурном катании противостояний.

Русский подиум у женщин

Сильнейшие фигуристки из России не отправятся на чемпионат Европы: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная остались дома из-за возрастного порога. Ситуация отчасти уникальная – на турнир едут безмедальные, но проходящие по правилам Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Алина ЗагитоваGetty Images

Это не значит, что без лидеров-юниорок они будут на чемпионате Европы статистами. Совсем наоборот – женское фигурное катание в России развито настолько круто, что девушкам надо сильно постараться, чтобы не увезти все три медали. Лечит травму бедра титулованная богиня скольжения из Италии Каролина Костнер, позвоночник беспокоит перспективную бельгийку Луну Хендрикс. Сильнейшая соперница России – финка Вивека Линдфорс: ее лучший результат уступает бесту Станиславы Константиновой 10 баллов. Бесту из Хельсинки с заваленной короткой программой – но дважды откатав чисто, Станислава получит солидную надбавку.

Именно Константинова выступит в Минске номинально первым номером сборной. На чемпионате России она наконец собрала воедино два проката, сделав только одну небольшую помарку. Этого хватило для победы над расклеившейся Загитовой и Самодуровой, которая тоже ошиблась единожды, имея более простой контент. Но главным хедлайнером все равно будет Загитова – она остается сильнейшей, несмотря на саранский провал. На чемпионате Европы не будет юниорок, из-за которых Алина наверняка перенервничала. Ее сложные каскады никуда не делись, а программы под золотую классику фигурного катания по-прежнему привлекают глаз.

Интрига только одна – в каком порядке русские фигуристки распределятся на пьедестале, если Загитову опять покусает нестабильность, а Константинова и Самодурова выдадут по два проката жизни. А кататься безупречно необходимо – во-первых, чемпионат Европы может стать для всей тройки последним: через год взрослеют квадистки Тутберидзе. Во-вторых, провала конкуренток ждут запасные Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Тренер Алексей Мишин уже обмолвился, что перед чемпионатом мира сделают замену, но пойдет ли на нее федерация, если европейская тройка выступит на максимуме? Константиновой и Самодуровой будет психологически труднее: один неверный шаг – и на мир поедет пропустившая отбор Туктамышева. Или Медведева, падающая почти в каждом прокате.

Софья СамодуроваGetty Images

Чего точно не будет. Четверных прыжков. Трусова и Щербакова еще слишком юны, а взявшая польское гражданство Екатерина Куракова отбывает карантин.

Заканчивающий Хавьер Фернандес в роли быка для русских тореадоров

В Минске завершит карьеру легенда европейского фигурного катания – испанец Хавьер Фернандес. После выступления в произвольной программе он разрыдается вместе с фанатками, которые оккупировали поезда и самолеты до Минска. Хавьер не отдает титул шесть лет подряд и в случае седьмой победы сравняется по золоту Европы с Евгением Плющенко. Но испанскому доминатору будет нелегко: в последний раз он выходил на соревнования во время Олимпиады. Фернандес занимался раскруткой собственного шоу Revolution On Ice и был на тренировочном катке Брайана Орсера в Торонто лишь наездами.

Хавьер станет быком для русских тореадоров – Максима Ковтуна и Михаила Коляды, которые выбрали для произвольной программы музыку из «Кармен-сюиты». Потенциально перекатать испанца могут оба: Ковтун заявил сильный прыжковый набор, Коляда подкрепил позиции бронзой чемпионата мира и уже не уступит Фернандесу по выразительности катания и презентации программ. Главное – избежать падений. Созрел для первой медали чемпионата Европы и Александр Самарин – единственный из элиты, кто пойдет на четверной лутц.

Удивительно, но сильнейшая конкуренция разовьется именно у мужчин. Помимо испанца и троицы русских, за медали поборется чех Михал Бржезина – европейский неудачник и рекордсмен по четвертым местам. В этом году карьера Михала переживает ренессанс – он не прочь прибавить к одинокой бронзе 2013 года что-то более существенное. Пробуют четверные тулупы выразительный итальянец Маттео Риццо и латвийский ученик Стефана Ламбьеля Денис Васильев, а программа Мориса Квителашвили, наоборот, насыщена квадами. На этапе Гран-при в Москве он их прыгнул и попал на подиум, опередив поймавшего кризис Коляду. Тутберидзе была довольна.

Хавьер ФернандесGetty Images

Чего точно не будет. Четверного флипа: главный прыгун Европы Самарин готовит его только к Универсиаде.

Русско-французская война в парах

После олимпийского сезона Евгения Тарасова и Владимир Морозов имели все, чтобы стать лидерами цикла. Савченко и Массо закончили, китайские пары массово поснимались с Гран-при, а французов Джеймс и Сипре русская пара уверенно обходила. Но что-то пошло не так. Шефство над Тарасовой и Морозовым взял Максим Траньков – тренер без опыта, постоянно подчеркивающий, что он никакой не тренер, а специалист. По бумагам это действительно так, а из-за насыщенной жизни в соцсетях Транькова прозвали тренером из инстаграма. Обладая тонким вкусом, двукратный олимпийский чемпион искал ученикам новые образы и провалился. Короткую программу на рок Ленни Кравица забраковала консервативная федерация после контрольных прокатов, а игривый «I feel good» уж очень напоминал прошлогоднюю произвольную под Кристину Агилеру, которую критиковали абсолютно все.

Перед чемпионатом Европы Тарасова и Морозов вернули Рахманинова – ту короткую, которая дважды подняла зал в олимпийском Пхёнчхане. Траньков сделал верный вывод, что его ученикам надо не разыскивать уникальный стиль, а следовать имеющемуся – стилю классической русской пары. Но пока Тарасова и Морозов экспериментировали, Джеймс и Сипре вдруг колоссально шагнули вперед. Они отточили все элементы и выиграли финал Гран-при. Французам принадлежит рекорд по произвольной программе и по сумме. Зато короткая лучше получается у Тарасовой и Морозова, и именно она – привычная, монументальная и попросту великолепная – их главный козырь.

Бороться за медали будут дебютанты чемпионата Европы: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – вице-чемпионы России Забияко и Энберт снялись из-за травмы. Остановить молодые русские пары попытаются итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.

Евгения Тарасова и Владимир МорозовGetty Images

Чего точно не будет. Четверных выбросов от Тарасовой/Морозова – Траньков против.

Пападакис и Сизерон в погоне за рекордами

В танцах на льду за пятым подряд золотом Европы едут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – за годы совместных выступлений они выиграли все турниры, кроме Олимпийских игр.

Главными претендентами на подавление французского доминирования выглядят новые чемпионы России – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. При безупречных прокатах обоих дуэтов судьи не рискнут предпочесть русский, однако Пападакис и Сизерон не вечны. Вика и Никита демонстрируют на льду классические образы под Пьяццоллу, Баха и Крейслера, а Габриэла и Гийом ударились в новаторство. В их ритм-танце тоже звучит Пьяццолла, но в произвольном задействована гитарная музыка, к которой французы не привыкли после моря фортепианных обработок. А еще они привнесли в программы опасные акробатические элементы. Если риск не пройдет, титулованные французы могут пропустить вперед даже Александру Степанову с Иваном Букиным.

Чего точно не будет. Софья Евдокимова и Егор Базин не попадут на подиум – их международный рейтинг пока очень низок.

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