Медведева: «У нас с Загитовой не было вражды – мы представляли Россию на Олимпиаде плечом к плечу»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева дала большое интервью Марии Командной.

О тренировках у Орсера

Особенность его и Трейси Уилсон в том, что ты должен осознанно работать. Это не тот человек, который будет тебя заставлять. Он открыт к работе, поможет исправить ошибки и двигаться вперед, но только когда ты этого хочешь. Он не заставляет тебя пинками, не контролирует вне тренировочного процесса. Этим школы отличаются. Я привыкла к контролю от и до, но в Канаде такого нет.

О прямом эфире после короткой ЧР

Это было сложно, но я поняла, что обязана это сделать прежде всего для самой себя. Это был переломный момент, у меня мозг встал на место, и я поняла, вот где настоящая поддержка. Люди действительно стали одним целым. И я подумала, что это единственный вариант – выйти в прямой эфир. У меня там все же 800 тысяч подписчиков – это большая аудитория.

Евгения МедведеваGetty Images

О Загитовой

У нас с Алиной никогда не было плохих отношений. Не было вражды. Мы представляли Россию на Олимпиаде плечом к плечу. То, что нас сталкивают лбами – это не нужно, но люди ведутся на то, что пишут.

О возрастном цензе

Я считаю что ценз повышать не надо, я в 15 лет сама вышла во взрослые и выиграла все, что можно. И в 14 лет выступала на ЧР, когда не могла ехать на Европу или чемпионат мира. Сейчас я смотрю на этих девочек и понимаю, что они двигают спорт вперед.

О жалости

Все мои близкие знают, что мне не надо говорить «Женечека, все будет хорошо, ты не переживай». Я тогда начинаю еще больше психовать. Меня этим не успокоишь. Для меня само слово жалость противно. Если хочешь пожалеть человека – просто помоги ему.

Полную версию интервью можно посмотреть тут.

Медведева не поехала на чемпионат Европы, потому что заняла только седьмое место на национальном чемпионате.

Евгения летом 2018 года ушла от Этери Тутберидзе и переехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

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