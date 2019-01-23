Other Agency
Медведева: «У нас с Загитовой не было вражды – мы представляли Россию на Олимпиаде плечом к плечу»
А еще Евгения против возрастного ценза.
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева дала большое интервью Марии Командной.
О тренировках у Орсера
Особенность его и Трейси Уилсон в том, что ты должен осознанно работать. Это не тот человек, который будет тебя заставлять. Он открыт к работе, поможет исправить ошибки и двигаться вперед, но только когда ты этого хочешь. Он не заставляет тебя пинками, не контролирует вне тренировочного процесса. Этим школы отличаются. Я привыкла к контролю от и до, но в Канаде такого нет.
О прямом эфире после короткой ЧР
Это было сложно, но я поняла, что обязана это сделать прежде всего для самой себя. Это был переломный момент, у меня мозг встал на место, и я поняла, вот где настоящая поддержка. Люди действительно стали одним целым. И я подумала, что это единственный вариант – выйти в прямой эфир. У меня там все же 800 тысяч подписчиков – это большая аудитория.
Евгения МедведеваGetty Images
О Загитовой
У нас с Алиной никогда не было плохих отношений. Не было вражды. Мы представляли Россию на Олимпиаде плечом к плечу. То, что нас сталкивают лбами – это не нужно, но люди ведутся на то, что пишут.
О возрастном цензе
Я считаю что ценз повышать не надо, я в 15 лет сама вышла во взрослые и выиграла все, что можно. И в 14 лет выступала на ЧР, когда не могла ехать на Европу или чемпионат мира. Сейчас я смотрю на этих девочек и понимаю, что они двигают спорт вперед.
О жалости
Все мои близкие знают, что мне не надо говорить «Женечека, все будет хорошо, ты не переживай». Я тогда начинаю еще больше психовать. Меня этим не успокоишь. Для меня само слово жалость противно. Если хочешь пожалеть человека – просто помоги ему.
Полную версию интервью можно посмотреть тут.
- Медведева не поехала на чемпионат Европы, потому что заняла только седьмое место на национальном чемпионате.
- Евгения летом 2018 года ушла от Этери Тутберидзе и переехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.