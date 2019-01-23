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Алина Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате Европы, Софья Самодурова – вторая

Загитова стала первой в короткой программе, Самодурова – вторая
Eurosport

12 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

Третье место заняла представительница Швейцарии Алексия Паганини.

Российская фигуристка Алина Загитова занимает первое место после исполнения короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Спортсменка показала результат 75,00 балла.

Второй в короткой программе стала соотечественница Загитовой Софья Самодурова, ее результат – 72,88 балла. Третье место заняла фигуристка из Швейцарии – Алексия Паганини (65,64).

  • Еще одна представительница России – Станислава Константинова – показала 11-й результат (56,76).
  • Прокат произвольный программы у женщин состоится 25 января.
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