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Алина Загитова стала первой в короткой программе на чемпионате Европы, Софья Самодурова – вторая
Третье место заняла представительница Швейцарии Алексия Паганини.
Российская фигуристка Алина Загитова занимает первое место после исполнения короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Спортсменка показала результат 75,00 балла.
Второй в короткой программе стала соотечественница Загитовой Софья Самодурова, ее результат – 72,88 балла. Третье место заняла фигуристка из Швейцарии – Алексия Паганини (65,64).
- Еще одна представительница России – Станислава Константинова – показала 11-й результат (56,76).
- Прокат произвольный программы у женщин состоится 25 января.
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