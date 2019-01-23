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Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в короткой программе на чемпионате Европы

Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе
Eurosport

7 ч. назад

Первое место заняла французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут на втором месте после короткой программы в парном катании на чемпионате Европы, который проходит в Минске.

Выступление Тарасовой и Морозова получило оценку 73,90 балла. Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (76,55), третьими – итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

  • Другие российские пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (72,58) и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (65,89) показали в короткой программе четвертый и пятый результат соответственно.
  • Соревнования в произвольной программе у пар пройдут в четверг.

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