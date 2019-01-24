Гостеприимная Белоруссия и школьники на трибунах. Главные выводы первого дня чемпионата Европы

Спортсменов из России поддерживают как родных

С декабря 2018-го белорусско-российские политические отношения переживают не лучший период. За последний месяц прошлого года президенты двух стран встретились аж три раза, чтобы обсудить особенности налогового маневра, но конкретно так ни о чем и не договорились. Параллельно участились разговоры о плотной интеграции государств; единая валюта, налоговая система, суды – вот это все.

«Минск-арена»Eurosport

На фоне этих событий появилось мнение, что Белоруссия может войти в состав Российской Федерации. Такой сценарий по душе далеко не всем белорусам – по ТВ даже прокрутили ролик (сейчас его называют фейком), где из минского метро выгоняют мужчину в шапке казака с наставлением: «Чемодан, вокзал, Россия». Но первый день чемпионата Европы в Минске показал, что обычным белорусам и русским делить нечего.

Когда в последней группе женской короткой программы на лед вышли Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, трибуны, большую часть которых заняли именно белорусы, взорвались от счастья. Во время выступлений спортсменок из России децибелы аплодисментов зашкаливали, спортсменок из других стран так не поддерживали.

Видео - Короткая программа Загитовой, которая недокрутила риттбергер, но все равно всех обошла 03:01

Больше всего внимания получила, конечно же, Загитова. После перфоманса олимпийской чемпионки на лед вылетела куча мягких игрушек, среди которых оказался даже здоровенный плюшевый медведь.

Бодрые треки качают зал, но не действуют на судей

Прокаты практически всех фигуристок как обычно сопровождались спокойной медленной музыкой: публика клевала носом под такие красивые композиции, как Lara Fabian – «Je T'aime» и Lana Del Rey – «Young And Beautiful». Но как только саундтрек менялся на бит, под который можно притопывать ногой, зал выходил из комы и хлопал в такт музыке.

«Минск-арена»Eurosport

Иветт Тот из Венгрии раскачала зрителей под «Uptown Funk», а эстонка Герли Лийнамяэ получила мощную поддержку за «A Little Party Never Killed Nobody». К сожалению, одобрение зала не подкупило судей – обе фигуристки не попали даже в топ-10.

Школьники – наше все

Женская короткая программа стартовала в 11 утра. В это время нормальный человек обычно трудится на работе, поэтому «Минск-арену» напичкали проверенным способом – притащили школьников. Дети разбавили немногочисленных иностранных болельщиков, но выглядело все искусственно: ребята в основном залипали в смартфоны, а не на лед.

«Минск-арена»Eurosport

Когда один из пацанят пожаловался, что больше не может наблюдать за этим скучным зрелищем, учительница мастерски парировала: «Хоть музыку красивую послушаешь!» По неофициальной информации, с каждого учреждения образования потребовали по 45 учеников из 6-11 классов. Это похоже на правду: примерно каждые полтора часа школьники группами сменяли друг друга.

К вечерней церемонии открытия публика стала старше – подтянулись студенты. «Было такое ощущение, что мы или на чемпионате мира, или на Олимпиаде. Трибуны переполнены, даже верхние ярусы забиты. Приятно, что чемпионат Европы проводится на таком высоком уровне», – фигуристу Дмитрию Козловскому все понравилось. Значит жаловаться не на что: спортсменам комфортно, и это главное.

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