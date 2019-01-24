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Фигуристки Виктория Синицина и Александра Степанова очень-очень похожи. Отличи их по фото
Buzz
Атака клонов на коньках.
Александра Степанова в паре с Иваном Букиным и Виктория Синицина в дуэте с Никитой Кацалаповым участвуют на минском чемпионате Европы по фигурному катанию.
Пары выйдут на лед 25 и 26 января, чтобы показать ритм-танец и произвольную программу. Пока есть время, научись различать похожих друг на друга блондинок.
- ЧЕ завершится 26 января.
- Еще одна пара, которая будет представлять сборную Россию в танце – Софья Евдокимова/Егор Базин.
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