Михаил Коляда со 100 баллами лидирует после короткой программы ЧЕ, Хавьер Фернандес – третий

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Минске, набрав 100,49 балла.

Вторым стал еще один представитель России Александр Самарин, набравший 91,97 балла. 13 сотых ему уступил шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, проводящий последний старт в карьере. Максим Ковтун с падением на четверном прыжке стал пятым – 87,70 балла.

Произвольная программа пройдет 26 января.

Фернандес в случае победы сравняется по количеству титулов на Европе с Евгением Плющенко.

Русские фигуристки на подиуме без Медведевой и Туктамышевой. Что точно случится на чемпионате Европы

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме