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Михаил Коляда со 100 баллами лидирует после короткой программы ЧЕ, Хавьер Фернандес – третий

Коляда со 100 баллами лидирует после короткой программы
Eurosport

7 ч. назад

Все русские фигуристы – в последней разминке.

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Минске, набрав 100,49 балла.

Вторым стал еще один представитель России Александр Самарин, набравший 91,97 балла. 13 сотых ему уступил шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, проводящий последний старт в карьере. Максим Ковтун с падением на четверном прыжке стал пятым – 87,70 балла.

  • Произвольная программа пройдет 26 января.
  • Фернандес в случае победы сравняется по количеству титулов на Европе с Евгением Плющенко.

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