Коляду списали в утиль после Пхёнчхана. Теперь он мешает победе Фернандеса на ЧЕ

По Коляде многое ясно еще до начала программы. Достаточно посмотреть в его глаза.

Последние два сезона это были глаза загнанного ягненка, который выходил на лед как на заклание. Его четверной лутц, с которого он падал буквально на каждом старте, стал мемом. Число бабочек превышало их количество в ином зоологическом музее.

«Так кататься на Олимпиаде нельзя», – резюмировала Тарасова стальным голосом. За две минуты до этой фразы Коляда дважды упал и сделал бабочку в короткой, по сути перечеркнув шансы России на золото в команднике Пхёнчхана. Корейский кошмар продолжился и в произвольной, а потом и в личном турнире. Из действительно способного паренька с крутыми прыжками и высокими компонентами он превратился в неудачника с нечемпионской психологией, который даже не борется за пограничные с падением прыжки.

Михаил КолядаGetty Images

Да, после была медаль чемпионата мира, но она несильно подняла репутацию Коляды. Он опять дважды упал в произвольной, и только неприезд лидеров после Игр и устроенное остальными соревнование «кто больше упадет» (кроме Нэтана Чена, программы сорвали все) подарили русскому фигуристу бронзу.

Но медаль ЧМ есть медаль ЧМ. Показалось, что худшее осталось в прошлом олимпийском цикле, тем более Михаил сгонял к Рафаэлю Арутюняну на стажировку подтянуть прыжки. Но с началом сезона-2018/19 Коляда попал в неуправляемый штопор. Четвертое место на этапе Гран-при в Финляндии и настоящая катастрофа на домашнем льду: меньше 70-ти за короткую и жалкие итоговые 225 баллов. Это была настоящая обреченность. Речь даже не о пролете мимо финала Гран-при. На Коляде уже поставили крест, как на лузере, который никогда не переборет психологические проблемы.

Перед чемпионатом Европы, который становится прощальной гастролью блистательного Хавьера Фернандеса, на Михаила как на конкурента испанцу практически не смотрели. Все было настолько печально, что главной надеждой России в Минске нарекли пропустившего год Максима Ковтуна с единственным удачным выступлением на чемпионате страны.

По иронии именно там, в Саранске, и началось возвращение Коляды, несмотря на первый за три года упущенный национальный титул. Поймав за две недели до старта синусит и перенеся операцию, он все-таки принял далеко неочевидное решение выступать. Чтобы вы понимали: любое вращение, не говоря уже о многооборотных прыжках, в постоперационном состоянии при незаживших швах – боль совершенно адская.

Михаил КолядаGetty Images

Коляда выходил совершенно белый, но не сорвал ни одного элемента. Он упростил набор прыжков, упал в короткой, к концу обеих программ докатывал на автопилоте совершенно без сил, но все сделал. Тут даже не хотелось ругать судей, которые подтащили Михаила на второе место, подвинув Александра Самарина. Это действительно было сродни подвигу. Казалось, что одиночному.

Но вот спустя месяц Коляда вышел на короткую ЧЕ. Спокойным, уверенным. Без трясущихся губ. Вышел мужчина, который готов и будет демонстрировать максимум. Он его и сделал – 100,48 балла. И уже не столь важно было, как откатал Фернандес (спойлер: ожидаемо средне после годичного простоя). Михаил победил себя, доказав, что он настоящий топ.

В случае Коляды даже 100 баллов за короткую совершенно не значат борьбу за итоговую победу, зная талант Миши развалиться в любой момент. Но что-то подсказывает, что повзрослевший русский фигурист соберется и вновь просто покажет, то что он умеет и умеет хорошо. Подсказывают его глаза, в которых вместо страха и неуверенности, все больше читается взгляд чемпиона.

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