Тарасова и Морозов взяли серебро, Джеймс и Сипре – чемпионы Европы

Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре выиграли чемпионат Европы в парном катании с результатом 225,66 балла

Второе место заняла российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, уступив победителям 6,84 балла. Третьими стала еще одна пара из России – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, обыгравшие итальянцев Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе всего на 14 сотых балла.

Джеймс и Сипре впервые стали чемпионами Европы.

До этого два года подряд чемпионами становились Тарасова и Морозов.

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