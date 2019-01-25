Хавьер Фернандес заканчивает карьеру. Он поднялся с 30-х мест и штурмует рекорд Евгения Плющенко

Его первое появление на чемпионате Европы мало кто помнит. 2007 год, Плющенко уже выиграл Турин и еще не победил на Евровидении. Наверное, комментаторы во время проката 15-летнего мальчишки с тогда еще пышной черной шевелюрой говорили о расширении географии фигурного катания и травили шутки про сложность отбора в Испании. А Татьяна Анатольевна Тарасова, будь она уже тогда в телевизоре, обязательно бы ляпнула про повышение возрастного ценза.

«Я чувствую близость к Дон Кихоту. Мне приходилось пробиваться, и это было непросто. История Дон Кихота довольно странная и удивительная одновременно. Он боролся с какими-то собственными выдумками, ветряными мельницами – эта борьба была иллюзорна для окружающих, но он верил, что именно это и есть настоящая реальность. В каждом из нас идет внутренняя борьба, и я не исключение. Это персонаж, которого нужно изучать, и характер, который интересно интерпретировать», – вся карьера Фернандеса в одном абзаце интервью.

Хавьер ФернандесGetty Images

30-й на Европе, 35-й на мире – это ли дебют будущей звезды? А пять следующих сезонов без медалей на главных чемпионатах? В танцах, может, и работает очередность по статусу, когда к золоту можно прийти за выслугу лет. У одиночников обычно все проще: пришел, перепрыгал, победил. Если не сверкнул сразу, то лучше менять профессию или вид и не тратить время.

Путь Хавьера с 30-х мест к вершине – это даже не история преодоления. Мы любим такие сюжеты, о них легко говорить, рассуждая в категориях вопреки всему. Но подавать так карьеру Фернандеса было бы слишком избито и плоско в духе второсортного байопика. Карьера Хави – это борьба с этими самыми мельницами.

Сначала сражение за то, чтобы просто заниматься фигурным катанием. Отцу пришлось устроиться на вторую работу ради оплаты первых тренировок сына и его сестры. Даже когда уже повзрослевшего Хави заметил и перевез к себе в США Николай Морозов, что на порядок взвинтило расходы, семья продолжала отдавать последнее. «Родители приходят на мои соревнования, но не всегда. Они планируют бюджет и говорят: «Это соревнование, которое мы хотим посмотреть, но сколько будут стоить билеты?» Я отвечаю, что сам заплачу, но тогда они отказываются», – рассказывал уже чемпион мира Фернандес. Как с такой ответственностью можно остаться в болоте -дцатых мест?

Показательные выступления в ПхёнчханеEurosport

Даже когда Хави, наконец, добрался до топ-уровня, никто не забыл о невзрачном старте карьеры. Шесть подряд побед на Европе (больше только у Плющенко, и то не серией) легко списывались на отсутствие конкуренции. Два мировых чемпионства? Просто удачно попал между праймовым «божественным коньком» Патриком Чаном и стремительно ворвавшимся на сочинский лед, но еще не включавшим все 300-балльные обороты на ЧМ, Юдзуру Ханю. Такой вот чемпион мира – пересменка олимпийского цикла. Олимпиада, к слову, вообще стала главным незакрытым гештальтом для Хави. В Ванкувере о медалях еще и речи не шло, в Сочи не хватило четырех баллов до бронзы – цена тройного сальхова в произвольной, который из-за повтора элемента ушел в ноль.

Уникальность Фернандеса в том, что сформировавшись в совершенно ином фигурном катании, он остался топом в эру многоквадовых программ. Быть актуальным в меняющихся условиях не удалось Плющенко, которого в Сочи хватило только на командник. Липницкая и Сотникова даже здоровыми и мотивированными вряд ли бы попали в Пхёнчхан, да и перспективы абсолютных прим Олимпиады-2018 Медведевой и Загитовой на следующие Игры весьма туманны.

А вот Фернандес смог и при этом остался собой. Не владея азиатской воздушностью и кошачьей цепкостью Ханю, он показывал настоящее мужское катание. А противостояние с Юдзуру вообще определило весь цикл до корейской Олимпиады. Вернее, это и противостоянием назвать нельзя: придя к Брайану Орсеру с разницей в год, они подстегивали друг друга становиться лучше. Канадский тренер рассказывал, что в начале работы с Фернандесом ему приходилось стеречь Хави, чтобы тот не сбежал с вечерней тренировки. Сейчас же, по словам испанца, все иначе: «В дни, когда себя плохо чувствую или устаю, я думаю о Юзу, который тоже был уставшим, но все равно хорошо тренировался, что сделало его катание еще лучше. Тренироваться с кем-то того же уровня мотивирует каждый день».

Юдзуру Ханю и Хавьер ФернандесGetty Images

При этом два главных фигуриста планеты сохранили искренне дружеские отношения, которые не закончились холодной войной после Олимпиады, как у некоторых девушек. И хотя бы поэтому их не хочется низводить до попсовой аналогии с Месси и Роналду, где одному все дается легко благодаря сумасшедшему таланту. Если переходить на футбольную плоскость, то Фернандес – это никакой не Криштиану, а скорее Н’Голо Канте или Серхио Бускетс. Которые всегда были немного в тени, но получили признание только после побед везде, где только возможно.

Олимпиада оставалась последним турниром, напротив которого у Хави в Википедии не стояло значка с наградами. Когда в Пхёнчхане он все же взял вожделенную медаль, стало понятно, что эта бронза слишком красиво закольцовывает карьеру 27-летнего Фернандеса, чтобы остаться еще на цикл. «Мое тело и возраст начинают уже играть против меня, поскольку я выступаю против соперников, которые на пять-семь лет младше. Я не хочу выступать, просто чтобы занимать низкие места. Я точно могу сказать, что хочу уйти героем, на пике», – сказал Хави после Олимпиады. Минский чемпионат Европы, где испанец может сравняться с рекордсменом по победам Плющенко – лучшее место для финала выступлений.

26 января Фернандес выйдет на последнюю произвольную в карьере. Скорее всего, выиграет. Возможно, заплачет и поцелует лед. Ему точно устроят овацию. Но даже если этот прокат будет бледной тенью его «Пиратов Карибского моря», Чаплина или Малагеньи – он все равно победил ветряные мельницы. Все до единой.

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