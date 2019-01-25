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Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом на ЧЕ, Степанова и Букин – вторые
Русские уступили французам больше трех баллов.
На чемпионате Европы по фигурному катанию французская пара Габриэлла Пападакис и Гильом Сизерон выиграли ритм-танец.
Они получили от судей 84,79 балла. Французы побили собственный мировой рекорд в 84,13 балла, который установили в ноябре 2018 года.
Вторыми стали русские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин. Они уступили лидерам более трех баллов и получили оценки в 81,37. Третье место занял итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,05 балла).
- Еще одна русская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают пятое место с результатом в 70,24 балла. Кацалапов дважды упал во время проката.
- Софья Евдокимова и Егор Базин из сборной России – 11-е, они получили оценки в 66,65 балла.
- Произвольный танец на чемпионате Европы в Минске пройдет в субботу, 26 января.
Фигуристки Синицина и Степанова очень-очень похожи. Отличи их по фото
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