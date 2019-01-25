Getty Images
Софья Самодурова – чемпионка Европы, Алина Загитова – вторая с двумя падениями
Сенсационные результаты в женской одиночке.
Русская фигуристка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, набрав по сумме 213.84 балла.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова дважды упала, допустила еще несколько ошибок и стала лишь второй, проиграв Софье 15 баллов. Третьей стала Вивека Линдфорс из Финляндии – 194.40.
- Еще одна русская фигуристка Станислава Константинова хоть и заняла третье место в произвольной, по сумме осталась на четвертом месте.
- Для Самодуровой это первый взрослый сезон. На чемпионате России она заняла шестое место.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте