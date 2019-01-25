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Софья Самодурова – чемпионка Европы, Алина Загитова – вторая с двумя падениями

Самодурова – чемпионка Европы, Загитова – вторая с двумя падениями
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Сенсационные результаты в женской одиночке.

Русская фигуристка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, набрав по сумме 213.84 балла.

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова дважды упала, допустила еще несколько ошибок и стала лишь второй, проиграв Софье 15 баллов. Третьей стала Вивека Линдфорс из Финляндии – 194.40.

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  • Еще одна русская фигуристка Станислава Константинова хоть и заняла третье место в произвольной, по сумме осталась на четвертом месте.
  • Для Самодуровой это первый взрослый сезон. На чемпионате России она заняла шестое место.

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