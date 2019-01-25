Татьяна Тарасова: «Алина Загитова – добрый, талантливый ребенок, но что-то в ней надломилось»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в произвольной программе чемпионата Европы.

«Жаль. Очень жаль, что серия ее прокатов продолжается. Потому что начинала она этот сезон блистательно, не задумываясь, блистательно каталась. Такое впечатление, что она как будто устала внутри.

Она на разминке упала. Такая потеря концентрации была и на чемпионате России. Трудно сказать, что происходит, ведь она ребенок, ей 16 лет. И с каждым это может быть. Как и с Женей, так и с ней. Так и со следующими поколениями.

Что-то нужно менять – или подготовку, или больше внутри нее быть. Она совершенно неизбалованный, чудесный, добрый, талантливый ребенок – но что-то в ней надломилось. Раньше на ней не лежало никакой ответственности, и это совсем другое дело – она выскочила. А сейчас все иначе», – цитирует Тарасову Sports.ru.

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Загитова провалила произвольную программу, став в ней лишь четвертой, но сумме взяла серебро.

Она проиграла Софье Самодуровой больше 15 баллов.

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