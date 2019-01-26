Евгения Медведева должна заменить Загитову на ЧМ. Так будет лучше для самой Алины

Да, Евгения Медведева должна заменить Алину Загитову на чемпионате мира.

Если вы не закрыли статью на этих словах, то отложите фанатские предпочтения и посмотрите трезво: Алина в неуправляемом пике. Можно сколько угодно говорить, что любая медаль – это круто, но на чемпионате Европе с потенциалом Алины, превосходящим конкуренток на две головы, такое выступление – однозначный провал и показатель полной потери контроля над ситуацией.

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Дело даже не в итоговом месте – забудем на время про результат, тем более, что Алину на второе место подтащили судьи. Появление Алины на льду все чаще вызывает ассоциацию с путем на Голгофу. Загитова вылетает из калитки как загнанный зверь, на застывшем в начальной стадии лице всякий раз по ходу сезона читается сумасшедшее напряжение. Как итог: накрученная свыше всех пределов юная фигуристка катается, не чтобы показать максимум, а с единственной целью – не допустить ошибку. Что естественно приводит к прямо противоположным результатам.

Если в короткой еще получается держать уровень и стабильно выкатывать за 75+ баллов, то избежать ошибок в произвольной не получилось ни на одном официальном старте (если не считать полутренировочный Nebelhorn Trophy). Чем ближе к главным стартам, тем меньше прыжков удается Алине.

Совсем перестал проходить коронный лутц-риттбергер, который из визитной карточки превратился в большую проблему. Убрать его – лишиться самого дорогого элемента в программе и серьезно подпортить репутацию в глазах судей. Похоже, у Алины появился определенный комплекс перед ним, хотя еще в начале сезона девушка исполняла его чисто и без недокрутов.

Алина ЗагитоваGetty Images

Проблемы Загитовой помимо неизбежного взросления (с момента Игр она выросла на 7 сантиметров) лежат в голове. Она и в олимпийском сезоне не особо кайфовала от прокатов, когда ответственности было в разы меньше. Сейчас статус чемпионки Пхёнчхана Алину откровенно задавил. Если ошибки на этапах и в финале Гран-при можно списать на подготовку к главным стартам, а апсет на ЧР – на одиночную неудачу, то на Европе стало окончательно ясно, что Загитова плывет. Нужно что-то менять.

Из трех выступавших в Минске русских фигуристок достойной поездки на ЧМ оказалась наименее опытная Софья Самодурова, чьи стальные нервы напоминают лучшие образцы двухлетней победной серии Медведевой. Хорошо, что в России есть хотя бы одна фигуристка, которая штампует идеальные прокаты, пусть с не самым сложным набором. А вот смотреть на день сурка Константиновой уже невозможно. Провал в короткой – слезы – место вне первой десятки – далее хорошая произвольная и итоговое место около тройки призеров. Один раз последить за подобным сюжетом круто и волнительно. Второй раз однообразие начинает надоедать.

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Когда такое происходит постоянно, возникает вопрос. Спортивный принцип – это справедливо, но может быть девочка начнет стабильно катать обе программы, а потом уже посылать ее на главные старты? В сухом остатке у Станиславы 19-е место на мире и пролет мимо пьедестала на Европе с невнятным результатом в 189 баллов. На чемпионате России с такой суммой она была бы 14-й. Собственно, ее и заменит Туктамышева, которая целенаправленно тренирует тройной аксель для сражения с Кихирой и компанией. Посылать такую Константинову на ЧМ сродни диверсии.

Для Загитовой, чье психологическое состояние и так вызывает большие опасения, еще один провал на ЧМ тоже может стать убийственным. Она никогда не отличалась феноменальной стабильностью, срывая программы и до Олимпиады. Но сейчас, когда поражения следуют одно за другим, а уверенность не потеряна окончательно, важно вспомнить один простой факт – Алине всего 16 лет.

Для нее это второй взрослый сезон. Она всего на год старше Алены Косторной и на два – Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Тех самых девочек, который взорвали последний национальный чемпионат. Огромному давлению подвергается еще подростковая психика, которая сейчас с ним, очевидно, не справляется.

Самое верное решение – закончить сезон прямо сейчас и на пару-тройку месяцев просто отключить голову. Поучаствовать в шоу и вспомнить, что катание на льду может приносить удовольствие. Как каталась та же Самодурова, как всегда получалось у завершающего карьеру Фернандеса – все великие чемпионы, коей Загитова уже является, помимо труда на тренировках всегда устраивали прокатами шоу. А с лицом Загитовой перед произвольной можно сделать только фильм ужасов.

Алина ЗагитоваEurosport

Эти несколько месяцев – идеальная возможность съездить туда, куда давно хотелось. Сделать то, на что давно не решалась. Немного пожить жизнью красивой цветущей девушки возраста «Dancing Queen». Полностью перезагрузиться, войти в новый сезон и обнулить давящий счетчик неудач.

Замена Загитовой на Медведеву – это не заговор федерации против Алины, а самое адекватное решение по тому, как складывается сезон. Если, конечно, не рассматривать фигуристок как конвейер для завоевания наград. Проблем у Евгении тоже вагон, никто не гарантирует, что в Японии она возьмет третье золото в карьере или хотя бы войдет в тройку. Но в произвольной на ЧР она уже напоминала прежнюю Медведеву, а путевка в Азию ее точно окрылит. Из двух на данный момент крайне нестабильных спортсменок лучше повезти ту, которая приедет на однозначно более позитивной и энергичной волне.

Алина будет выступать до Пекина-2022, и возможностей поехать на ЧМ у нее будет предостаточно. И между неочевидной возможностью реванша в неоптимальном состоянии и вариантом восстановить здоровье (прежде всего, ментальное) – нужно выбирать второе. Ни одно потенциальное золото ЧМ не стоит окончательного психологического срыва, который сейчас куда ближе, чем победа в Сайтаме.

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