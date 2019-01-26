Хавьер Фернандес выиграл чемпионат Европы, Александр Самарин – второй, Михаил Коляда провалился

Испанский фигурист Хавьер Фернандес победил в одиночном мужском катании на чемпионате Европы в Минске. Фернандес по сумме двух прокатов получил 271,59 балла.

Вторым стал Александр Самарин – у него 269,84 балла. Бронза у итальянца Маттео Риццо (247,08).

Лидировавший после короткой программы Михаил Коляда неудачно выступил в произвольной программе и занял итоговое пятое место, в сумме набрав 240,87 балла. Его соотечественник Максим Ковтун (216,18) стал 14-м.

Фернандес выиграл седьмой чемпионат Европы подряд.

Ранее 27-летний испанец заявил, что соревнования в Минске станут последними в его карьере.

Фернандес прощается с фигурным катанием. Величие Хавьера осознают только после его ухода

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте