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Хавьер Фернандес выиграл чемпионат Европы, Александр Самарин – второй, Михаил Коляда провалился
Михаил Коляда только пятый.
Испанский фигурист Хавьер Фернандес победил в одиночном мужском катании на чемпионате Европы в Минске. Фернандес по сумме двух прокатов получил 271,59 балла.
Вторым стал Александр Самарин – у него 269,84 балла. Бронза у итальянца Маттео Риццо (247,08).
Лидировавший после короткой программы Михаил Коляда неудачно выступил в произвольной программе и занял итоговое пятое место, в сумме набрав 240,87 балла. Его соотечественник Максим Ковтун (216,18) стал 14-м.
- Фернандес выиграл седьмой чемпионат Европы подряд.
- Ранее 27-летний испанец заявил, что соревнования в Минске станут последними в его карьере.
Фернандес прощается с фигурным катанием. Величие Хавьера осознают только после его ухода
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