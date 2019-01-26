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Степанова и Букин взяли серебро ЧЕ, Синицина и Кацалапов – четвертые

Степанова и Букин взяли серебро ЧЕ, Синицина и Кацалапов – четвертые
Eurosport

27 мин. назад

Пападакис и Сизерон – чемпионы Европы.

Российская пара Александра Степанова/Иван Букин заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова вне подиума.

По итогу танцев на льду победителями турнира стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (217,98 итоговых балла). Пара Степановой и Букина набрала 125,04 балла за прокат, 206,41 итоговый балл и забрала серебро ЧЕ. На третьем месте – итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали четвертыми, всего заработав 193,95 балла.

  • Еще одна пара из России – Софья Евдокимова и Егор Базин – заняла девятое место – 175,62 балла.
  • В женском одиночном катании лучшей стала Софья Самодурова, у мужчин – Хавьер Фернандес.

Фигуристки Синицина и Степанова очень-очень похожи. Отличи их по фото

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