Игрушки для Алины Загитовой еле поместились в комнату, и она отдала отдала их в детский дом

Серебряный призер чемпионата Европы Алина Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку и подаренные после прокатов игрушки, а также сообщила, что отдаст плюшевых зверьков в детский дом.

«Мои первые и дорогие мне медали в 2019-м на чемпионате Европы. Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной.

Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду. Вы лучшие! С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение», – написала Загитова в инстаграме.

Загитова на чемпионате Европы стала второй.

Она лидировала после короткой программы, про провалила произвольную, став в этом сегменте соревнований лишь четвертой.

Евгения Медведева должна заменить Загитову на ЧМ. Так будет лучше для самой Алины

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме