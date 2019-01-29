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Софья Самодурова: «Мой кумир – Мартен Фуркад. Он симпатичный, мечтаю с ним встретиться»
А еще фигуристке нравится Хавьер Фернандес.
Чемпионка Европы Софья Самодурова, представляющая Россию, рассказала о своих кумирах.
– Ваш кумир в спорте – французский биатлонист Мартен Фуркад. Почему именно он?
– Наверное, из-за его стабильно высоких результатов. И я стараюсь брать с него пример. Еще он симпатичный. Мечтаю с ним встретиться. Хотя стрелять из винтовки мне еще не доводилось.
Кроме того, нравится Хавьер Фернандес – своим артистизмом. Жаль, что он завершил карьеру. Его нам, как спортсмена, будет не хватать – и фигуристам, и болельщикам, – сказала Самодурова «Вечернему Санкт-Петербургу».
- На чемпионате Европы в Минске Самодурова шла второй после короткой программы, но затем отличный прокат в произвольной принес ей золото.
- Второе место на турнире одиночниц заняла другая представительница России – Алина Загитова.
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