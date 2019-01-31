Чемпионку Европы Софью Самодурову зовут Самохваловой. У мема есть фан-страница, его форсят фигуристы

2018-й стал годом мемов в российском футболе. Брендирование стадиона под GTA на матч с ЦСКА, ковер на все той же «Ростов Арене» или гениальный Зе Болотный – примеров хватило на отдельный текст.

В других видах спорта тоже рождаются мемы, но все они слишком локальны, чтобы стать известными хотя бы среди активных фанатов. Зато первый спортивный мем 2019 года эту проблему успешно решает.

Перед чемпионатом Европы по фигурному катанию в Минске будущую чемпионку Софью Самодурову в статье сайта Team Russia записали как Самохвалову. Это заметили не только читатели материала, но и один из пабликов с мемами о фигурке.

ФегуркаEurosport

В тот же день у новой претендентки на медаль Евро появилась собственная фан-страница, в которой админы вели дневник подготовки Самохваловой к турниру.

Фан-страница СамохваловойEurosport

Фан-страница СамохваловойEurosport

Создатели паблика творчески подошли к странице и сделали целый фанфик. По нему сказка закончилась, не успев начаться. Перед самым стартом соревнований Самохвалова снялась с турнира, ее как раз и заменила Самодурова.

ФегуркаEurosport

Реакцию членов сборной России не передать словами.

ФегуркаEurosport

Все это так бы и осталось шуткой паблика с тысячей подписчков, но под конец турнира в Минске пришел звездный час Сони Самохваловой. Серебряный призер у мужчин Александр Самарин на вопрос о том, есть ли у него кумиры, благодаря которым он достигает таких успехов, внезапно произнес: «Спасибо Соне Самохваловой за серебряную медаль».

Тысячи просмотров и более культовый статус мем приобрел всего за пару дней. Александр Петров связался с админом паблика, который на условиях анонимности рассказал про рождение новой звезды фигурного катания.

Как возникла идея с мемом?

«Я читала интервью тренера Виктории Буцаевой, посвященное предстоящему ЧЕ, и в глаза бросилась эта опечатка. Не знаю, случайно ли оговорилась сама тренер или все было сказано правильно, а при расшифровке ошибся журналист.

Так или иначе, в голове у меня тут же щелкнуло, что известный тренер назвала в числе фаворитов ЧЕ непонятную фигуристку. Тогда еще недавно улеглись страсти по поводу отбора на чемпионат Европы, и я подумала, что можно вернуться к этой теме.

Отправила в редакционный чат паблика сообщение с готовым текстом и отрывком интервью с подчеркнутой фамилией «Самохвалова»: «ПОЗОР ФЕДЕРАЦИИ! На чемпионат Европы едет неизвестная фигуристка, которая даже не участвовала в отборе».

Так и опубликовали».

Зачем сделали фан-страницу?

«Идею предложил другой админ паблика. Он хотел использовать эту страницу для того, чтобы от ее лица возмутиться в комментах к посту про «Позор федерации». Написать, мол, что вообще-то Самохвалова вполне заслуженно едет на ЧЕ. Довести ситуацию до абсурда, до высшего уровня сарказма.

В итоге мы выразили негодование на странице гениальной Самохваловой и сделали репост в наше независимое медиа.

ФегуркаEurosport

Людям понравился такой интерактив. Правда, некоторые требовали ее реальных фото, ссылок на инсту, спрашивали, в какой разминке она будет на ЧЕ и так далее. Мы не всегда понимаем, это такой троллинг или люди реально не считывают шутку. Но в основном этот юмор всем заходит».

Как вышли на Самарина?

«Некоторые из нас работают спортивными журналистами и решили подойти к Саше после интервью на ЧЕ. Он простой парень, без заморочек. До этого момента о Самохваловой не знал, но ребята рассказали о меме, он поржал и согласился.

Даже на видео заметно, как он говорит сквозь смех. Кроме Самарина, больше никого на ЧЕ не просили, но, очевидно, что те фигуристы, кто подписан на «Фегурку», знают о Сонечке» (на паблик также подписаны Алексей Рогонов, Денис Ходыкин и чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов – прим. Eurosport.ru).

Знает ли Самодурова о меме?

«Оригинальная Соня уже в курсе про мем. Мы обращались к ней с просьбой записать видео типа того, что сделал Самарин. Однако она ответа пока не дала. Мы знаем, что Софья – человек очень рассудительный, ей надо взвесить все за и против, так что мы не сильно переживаем из-за ее молчания. От лица всей редакции «Фегурки» желаем Самодуровой всяческих успехов и надеемся, что она посвятит медаль ЧМ своему кумиру Самохваловой».

Будет ли мем жить после ЧЕ?

«Наверное, этот мем уже не одноразовый. Мы очень удивились и обрадовались, когда люди стали писать про Самохвалову практически под каждым постом. И эти шутки набирают достаточно много лайков. Значит, у нашей гениальной фигуристки действительно много поклонников.

Пока будет интерес, будет и Соня. Насчет ее фан-страницы – время покажет. Но мы думаем, что Самохвалова еще порадует поклонников».

Автор того самого интервью с опечаткой Александр Просветов был лаконичен в комментарии: «Это опечатка при наборе текста. Приношу извинения. За мемами не слежу».

Канал Александра Петрова про фигурное катание и не только, на который обязательно скоро подпишется и Самодурова

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