23.01.20 - 14:00
Чемпионат Европы
Танцевальные пары - Пары • Финал
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Танцевальные пары - Микст
Чемпионат Европы - 23 января 2020

    
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