22.01.20 - 21:15
Чемпионат Европы
Спортивные пары - Пары • Финал
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Спортивные пары - Микст
Чемпионат Европы - 22 января 2020

    
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