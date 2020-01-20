С 22 по 26 января в австрийском Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Медали разыграют одиночницы, одиночники, спортивные пары и танцевальные дуэты. Россия имеет максимальные квоты во всех видах.

Ниже – расписание турнира и состав сборной России.

Расписание

22 января (среда)

Мужчины, короткая программа – 13:30

Пары, короткая программа – 21:15

23 января (четверг)

Танцы на льду, ритм-танец – 14:00

Мужчины, произвольная программа – 20:30

24 января (пятница)

Женщины, короткая программа – 13:30

Пары, произвольная программа – 21:00

Александра ТрусоваGetty Images

25 января (суббота)

Танцы на льду, произвольный танец – 15:25

Женщины, произвольная программа – 20:30

26 января (воскресенье)

Показательные выступления – 16:30

Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Где смотреть?

Все трансляции чемпионата Европы будут доступны на сайте Первого канала. Телеканал будет включать прямые эфиры во время сильнейших разминок, где заявлены российские фигуристы. По телевидению не покажут только короткую программу мужчин и ритмический танец.

Действующие чемпионы Европы – Софья Самодурова, Хавьер Фернандес, Ванесса Джеймс/Морган Сипре и Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

В 2020-м на турнире выступят только Пападакис и Сизерон.

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