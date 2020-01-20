Российская фигуристка Александра Трусова запланировала исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата Европы в Австрии.

В короткой программе Александра заявила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе у 15-летней фигуристки запланированы пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц, тулуп, а также каскад из четверного тулупа с ойлером и тройным сальховом.

Кроме того, в произвольной программе спортсменка сделает каскад из двойного акселя и тройного тулупа и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Алена Косторная собирается выполнить в короткой программе тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. В произвольной программе у нее не запланировано ни одного четверного прыжка: два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова и тройной лутц.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова заявила в короткой программе двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной – четверной лутц, четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, двойной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова и тройной лутц, передает ТАСС.

Короткая программа у женщин пройдет 24 января, произвольная – 25.

В 2019 году чемпионкой Европы стала российская фигуристка Софья Самодурова.

Трусова, Щербакова и Косторная разыграют медали чемпионата Европы. Полное расписание турнира

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