Россия убивает женскую фигурку. Но ISU нужно не повышать возраст, а мотивировать другие страны

Мировой спорт переориентировался на долголетие и длинные спортивные карьеры. Криштиану Роналду почти в 35 играет как 20-летний, а реже травмирующийся Рафаэль Надаль недавно обмолвился, что не прочь дотянуть до 50. Тенденция обошла женское фигурное катание – там возрастная ситуация сложилась наоборот. В 17 лет ты глубокая пенсионерка, которой стоит задуматься о приостановке карьеры, а если тебе 20, можно подобрать более нелестные эпитеты: старуха, например, или ископаемое.

У женской фигурки есть еще одна проблема – Россия. Она убивает женское одиночное, и это не лозунг: спортивные болельщики по всему миру говорят так про доминаторов в любом виде спорта. «Норвегия убивает лыжные гонки!» – надрывались фанаты лыж в середине десятилетия. «Фуркад и Дальмайер убивают биатлон!» – эхом отвечали любители лыжников с винтовками. Болельщики горных лыж радовались, когда в 30 лет внезапно завершил карьеру легендарный Марсель Хиршер – без него слаломные соревнования стали непредсказуемыми и более увлекательными.

В австрийском Граце 22 января стартовала вторая часть ледового сезона – чемпионат Европы. Девушки вступят в борьбу двумя днями позже, и интрига женской одиночки только одна – как распределятся на пьедестале три ученицы Этери Тутберидзе. На чемпионате России в их борьбу теоретически могли вклиниться Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева (и Женя бы вклинилась, не сломай конек и откатай произволку, как на Гран-при России), на мировом уровне на равных с русскими фигуристками конкурирует только Рика Кихира с тройным акселем и четверным сальховом. Но на Европе позади будет огромная пропасть.

Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра ТрусоваGetty Images

Просто сравним худшие бесты ТЩК с бестами сильнейших европеек, которые выступят в Граце:

Короткая программа

Александра Трусова (74.91 балла) – Екатерина Куракова (66.08)

Произвольная программа

Алена Косторная (162.14) – Екатерина Куракова (135.39)

Сумма

Анна Щербакова (240.92) – Екатерина Куракова (201.47)

Куракова – также продукт российской школы фигурного катания. Ее натурализовала Польша. Сейчас девушке из Москвы 17, сначала она занималась в СШОР «Москвич» у Натальи Дубинской, а потом перешла в ЦСКА к Инне Гончаренко. В 2018-м Катя сменила гражданство на польское и уехала к Брайану Орсеру.

У коренных европеек все еще хуже: из-за травм не выступят Луна Хендрикс и Вивека Линдфорс, из-за наркотиков в допинг-пробе – Лорин Лекавалье. Год назад фигуристки из России тоже должны были брать все медали, цепляясь за последний шанс перед выходом во взрослые супертрио, но нестабильность Станиславы Константиновой проявилась в худшей форме, и бронзу из-под ее носа утащила Линдфорс. В этот раз такого не будет – с тремя падениями любая из ТЩК привезет ближайшей сопернице под 20 (или за 20) баллов.

Повальный интерес к женскому турниру на Европе-2020 будет только в России и Японии, где все больны фигурным катанием в любых его проявлениях. Другие страны вряд ли обратят на него внимание в положительных тонах: европейские болельщики относятся к ТЩК и их сложным прыжкам скорее скептически, чем с уважением. По их мнению, Трусовой завышают компоненты, Косторной – GOE за прыжки, а популярность девчонок раскручена искусственно.

И это нормально – доминаторов любят только поклонники доминаторов. В России точно такое же отношение к норвежским лыжникам, Фуркаду и так далее. На Клебо нашлись равные соперники в виде Большунова и Устюгова, Фуркада потеснил Йоханнес Бё, а Трусову, Щербакову и Косторную сменят следующие фигуристки Тутберидзе – Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. Их – Софья Акатьева и еще пара талантливых девочек.

Иностранцы возмущены господством русских фигуристок: особенно часто и радикально в последние месяцы высказываются Кира Корпи и Рафаэль Арутюнян.

«Когда поражавшие мир сложными программами российские девочки оформились, у них возникли трудности. Вместо их преодоления они просто ушли из спорта, видя за спиной поколение еще более юных и еще более тоненьких девочек. Поняли, что шансов соперничать с нынешними чемпионками, освоившими четверные прыжки, у них нет.

Нужно поднимать возрастной ценз. Тогда и фигуристки, и тренеры будут понимать, что к моменту выхода в свет спортсменка будет обладать тренированным и здоровым телом. В фигурном катании это рабочий инструмент, и к нему нельзя относиться по-варварски. Мне не очень нравится пить кофе из одноразовых стаканчиков. Когда его наливают в фарфоровую чашечку, вкус совсем иной. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки», – сказал Арутюнян, обычно сдержанный и тактичный.

Рафаэль Арутюнян и Марин ХондаGetty Images

Поднимать возрастной ценз нельзя – это серьезно затормозит прогресс фигурного катания. Зато американцам, канадцам и европейцам стоит изменить подход к профессиональному фигурному катанию. Например, в США национальный чемпионат разыгрывается не в двух привычных возрастных категориях – взрослой и юниорской – а минимум в пяти: добавляются ювенайлы, интермедиаты и новисы. Когда фигуристка чувствует себя королевой в своей категории, вряд ли она будет стремиться занять условное 10-е место в самой престижной.

Перед ISU стоит серьезная дилемма: либо поднять возрастной ценз и остановить естественный прогресс, либо работать с национальными федерациями и каким-то образом мотивировать на развитие женского фигурного катания. Хорошее начинание – фигурный «Оскар», но в силах ISU раздавать ништяки и за другие достижения. Второй путь более сложный, а первый – в корне неправильный. Лучше бы обсудили надуманный и нечестный запрет на четверные в короткой программе.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, но не о фигурке, а о лыжах, где Россия тоже побеждает

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