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Бойкова и Козловский обновили мировой рекорд в короткой программе. Весь пьедестал за россиянами
Фигуристы не спешат радоваться.
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд для короткой программы в парном фигурном катании.
Пара лидирует после первого проката на чемпионате Европы в австрийском Граце, их результат – 82,34 балла. Прошлый рекорд принадлежал китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун, они заработали 81,27 балла на этапе Гран-при в Японии.
«Мы очень рады таким оценкам и нашему прокату, но мы не думаем, что нам надо концентрироваться на баллах. Нам надо концентрироваться на работе. Если мы будем выполнять работу, то и баллы будут расти», – цитирует Бойкову РИА «Новости». Похоже, паре некогда радоваться рекорду.
Остальной пьедестал после короткой программы тоже у российских пар. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин получили 74,92 балла и заняли второе место, на третьей строчке – Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 73,50 балла.
- Пары откатают произвольную программу 24 января.
- Чемпионат Европы завершится 26 января.
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