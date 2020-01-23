Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце.

Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 88,73 балла. Лучший результат показали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (88,78 балла). Третью строчку занимают итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (84,66).

Еще один российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин идет четвертым (83,65), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают пятое место (75,10).

Произвольный танец пары представят в субботу, 25 января.

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