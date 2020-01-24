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Алиев принес России первое мужское золото ЧЕ со времен Плющенко

Алиев принес России первое мужское золото ЧЕ со времен Плющенко
Eurosport

16 мин. назад

Второе место тоже у россиянина, третье – у грузина.

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. Алиев шел вторым после короткой программы, выиграл произвольную и взял золото, общая сумма баллов – 272,89.

Второе место занял еще один представитель сборной России Артур Даниелян, набравший 246,74 балла. Бронзу завоевал грузинский фигурист Морис Квителашвили (246,71 балла).

  • Россиянин Александр Самарин набрал лишь 220,43 балла и финишировал за пределами первой десятки.
  • Последним российским фигуристом, выигрывавшим чемпионат Европы, был Евгений Плющенко – он победил на турнире в 2012 году.

Россия убивает женскую фигурку. Но ISU нужно не повышать возраст, а мотивировать другие страны

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