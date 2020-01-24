Все-таки есть ирония в том, что Евро-2020 по фигурному катанию проходит в шатре, который больше подошел бы для передвижного цирка. Где еще должен состояться чемпионат одной разминки, как не в чистом поле за пределами города – там под белым тентом соорудили временные трибуны на три тысячи мест (и это слишком много – они все равно не заполняются).

Отвлечемся на задачку: что объединяет Константина Меньшова, Элене Гедеванишвили, Самуэля Контести и Вивеку Линдфорс? Правильно, все они были призерами чемпионата Европы за последние 10+ лет. А еще у них нет медалей даже этапов Гран-при. Если включить в список ребят, которые по разу цепляли хотя бы бронзу этапа, он минимум удвоится. Собственно, количество случайных персонажей в призах – один из показателей силы турнира. Войти в тройку на Гран-при сложно, там всегда есть три-четыре фигуриста/пары топового ну или хотя бы предтопового уровня. В финале Гран-при – тем более, туда можно попасть только с двумя подиумами (ну или как Боян Цзинь с 1+6). С ЧМ все понятно.

На Европе катастрофическое отсутствие конкуренции. Дело даже не в том, что в тройку залетают рандомные ребята – сенсации, это всегда весело. А вот что не весело – смотреть пять разминок короткой из шести и подавлять желание выколоть себе глаза – настолько все плохо. Как можно описать состав участников проходящего сейчас континентального старта:

Женщины: три русские девочки, Алексия Паганини, Катя Рябова из Азербайджана, дальше пропасть;

Танцы: Пападакис/Сизерон, две русские пары, итальянцы, дальше пропасть;

Парное катание: три русские пары, дальше очень условно итальянцы и пропасть;

Интересно было только у мужчин, и то потому, что после ухода Хави Фернандеса в пропасти примерно все, а единственный одиночник, который стабильно показывал хорошие результаты по сезону, не попал в произвольную (привет, Кевин Аймо).

Пропасть – это не фигура речи, а объективное положение вещей: 90% участников чемпионата Европы не отобрались бы чемпионат России. Понятно, что сравнивать баллы национального первенства и международного соревнования не совсем корректно, но посмотрите на контент. У тех же одиночников лишь 12 из 35 парней сделали хотя бы один четверной. Без каскада 3-3 на ЧР у девушек делать было вообще нечего – для большинства леди на Европе это высшая точка технического развития (но половина все равно сделает 3-2). Хоть какое-то подобие нормальной подкрутки начали делать только в середине предпоследней разминки.

Можно понять хоккеистов, которые не отдали нормальную ледовую арену под ЧЕ и отправили фигуристов за границу Граца. Австрийский хоккей небезнадежен, а вот спасти такое континентальное первенство, чьи организаторы заранее не забронировали арену, а логотип срисовали с эмблемы ЧМ-2006 по футболу, невозможно. Если бы Александр Радулов был австрийцем, то описал проходящий на его родине чемпионат так:

Ладно, отвратительно организовать турнир может каждый, но вот что делать с Евро в принципе – непонятно. Разнообразить действо могло бы увеличение квот. Алексей Мишин, например, против: «Это похоронит чемпионат Европы». Неизвестно, как можно похоронить то, что уже давно мертво, но какая к черту разница, сколько квот у женщин? Три или восемь, если все равно на ближайшие годы шансы на победу есть только у девушек с фамилиями, оканчивающимися на -ва, ну и еще немного на -ая. А так хоть еще один расширенный русский междусобойчик увидим.

По-хорошему, чемпионат Европы должен быть разрушен. В нынешнем виде – не говорю, что его вообще не должно существовать. Можно сделать аналогично ЧЕ по биатлону, куда практически не приезжают топы, но для второго эшелона это неплохой шанс выиграть медаль со звучным титулом. А январь-февраль стоит отдать под серию Гран-при, которая уже давно заслуживает увеличения количества этапов с жалких шести. Россия при таком сценарии, конечно, потеряет медальный клондайк (в этом ЧЕ – побратим Универсиад), но прекрасная фигурка будущего определенно стоит того.

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