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Косторная, Щербакова и Трусова заняли три первых места в короткой программе на ЧЕ

Косторная, Щербакова и Трусова заняли три первых места в короткой программе на ЧЕ
Eurosport

1 час назад

Очередное блестящее выступление учениц Тутберидзе.

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Спортсменка показала результат 84.92 балла.

Второе место заняла другая представительница России – Анна Щербакова, набравшая 77.95 балла. На третьей строчке расположилась Александра Трусова, ее результат – 74.95 балла.

  • Косторная чисто прыгнула тройной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп. Ей не хватило 0,53 балла до собственного мирового рекорда.
  • Трусова прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, но вместе заявленного тройного акселя исполнила двойной с ошибкой при приземлении.

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