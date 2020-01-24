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Косторная, Щербакова и Трусова заняли три первых места в короткой программе на ЧЕ
Очередное блестящее выступление учениц Тутберидзе.
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Спортсменка показала результат 84.92 балла.
Второе место заняла другая представительница России – Анна Щербакова, набравшая 77.95 балла. На третьей строчке расположилась Александра Трусова, ее результат – 74.95 балла.
- Косторная чисто прыгнула тройной аксель, тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп. Ей не хватило 0,53 балла до собственного мирового рекорда.
- Трусова прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп, но вместе заявленного тройного акселя исполнила двойной с ошибкой при приземлении.
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