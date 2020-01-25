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Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы, Пападакис и Сизерон – вторые

Синицина и Кацалапов – чемпионы Европы, Пападакис и Сизерон – вторые
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Лучший дуэт последних лет Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон остались с серебром.

Виктория Синицина Никита Кацалапов сенсационно стали победителями чемпионата Европы в танцах на льду.

Российская танцевальная пара занимала второе место после ритм-танца, но в произвольном танце набрала 131,69 балла, а в сумме – 220,42 балла. Благодаря этому Виктория и Никита опередили французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона (220,28), которые становились чемпионами континента пять лет подряд.

Бронзовую медаль завоевал еще один дуэт из России – Александра Степанова/Иван Букин (211,29).

  • Синицина и Кацалапов – серебряные призеры чемпионата мира-2019.
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