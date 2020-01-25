Виктория Синицина Никита Кацалапов сенсационно стали победителями чемпионата Европы в танцах на льду.

Российская танцевальная пара занимала второе место после ритм-танца, но в произвольном танце набрала 131,69 балла, а в сумме – 220,42 балла. Благодаря этому Виктория и Никита опередили французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона (220,28), которые становились чемпионами континента пять лет подряд.

Бронзовую медаль завоевал еще один дуэт из России – Александра Степанова/Иван Букин (211,29).

Синицина и Кацалапов – серебряные призеры чемпионата мира-2019.

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