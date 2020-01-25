Никита Кацалапов и Виктория Синицина сотворили сенсацию на чемпионате Европы – пара прервала пятилетнюю гегемонию французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Кацалапов признается – даже сами спортсмены не до конца верили, что подобное возможно. «Мы были очень довольны, что получили такие оценки после короткой программы и за хорошее катание. Мы с Викой в день перерыва и сегодня с утра не настраивались так, что надо что-то вырвать, забрать. Настраивались, чтобы исполнить программу так, как мы катались на тренировке, донести программу до зрителей. Я рад, что это у нас получилось. Но я не могу сказать, что мы ожидали стать чемпионами.

Подойти к Габриэлле и Гийому всем фигуристам на планете казалось невозможным. Но очень много ребят стремятся к лучшему. Я смотрел их прокат, у них получилось не все так, как они могут. У них есть потенциал, но и у нас тоже есть потенциал. Есть цели, есть тренировочные планы, мы очень хотим быть лидерами.

Мы просто счастливы, оставили все на льду. Чувства непонятные. Потряхивало, когда ждали оценки», – цитирует фигуриста РИА «Новости».

Французская пара становилась чемпионами Европы с 2015 по 2019 годы.

Пападакис и Сизерон 28 раз били мировые рекорды.

Шатер в Граце – самое логичное, что случалось с ЧЕ по фигурке. Этот турнир не нужен

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках