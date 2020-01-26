Чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце завершился произвольной программой одиночниц.

Победительницей турнира стала Алена Косторная, которая получила 155,89 балла за произвольную программу и 240,81 по сумме. Алена идеально исполнила два тройных акселя и упала с тройного лутца. Второе место – у Анны Щербаковой, которая сделала два четверных прыжка и упала с третьего. Прокат Анны судьи оценили на 159,81 балла, по сумме – 237,76.

Александра Трусова снова стала третьей. Она упала с тройного лутца и с четверного тулупа, из элементов ультра-си чисто исполнив только каскад четверной тулуп-тройной тулуп. Оценки Саши – 150,39 и 225,34 балла.

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