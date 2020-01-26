Евро-2020 по фигурному катанию вошел в историю и вопреки ожиданиям преподнес небывалую сенсацию: Россия выиграла золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном и парном катании по-другому быть не могло, в мужском одиночном золото просматривалось, если кто-то из парней выдаст прокат жизни, но танцы с вероятностью в тысячу процентов уходили французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Соревновательную часть турнира закрывали девушки – учениц Тутберидзе с четверными лутцами и тройными акселями специально оставили на сладкое. Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова распределились на пьедестале, как на финале Гран-при – только без мировых рекордов и с падением даже безупречной Алены. В остальном все шло по привычному графику: тройной аксель и отрыв Косторной после короткой программы, догонялки Трусовой и Щербаковой в произвольной.

После финала Гран-при и чемпионата России создалось впечатление, что три турнира с участием ТЩК за полтора месяца – небольшой передоз. На третий раз произвольные девчонок не смотрелись с придыханием, ладони не потели, а сердце не колотилось – просто очередной ремикс привычного действа. Хорошо, что чемпионат мира теперь ждать два месяца – как раз успеем соскучиться по магии от девочек из «Хрустального».

Внезапно развязку в духе триллера преподнесли танцы. Да-да, танцы – обычно скучные и никому не понятные, которые болельщики судят по общему впечатлению, а не по качеству исполнения сложных дорожек, поддержек, твиззлов и паттернов. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли чемпионат Европы пять раз подряд, взяли четыре чемпионата мира и обновили уйму собственных мировых рекордов. Их господство под сомнение не ставил никто – лишь бы хоть немного приблизиться, уже успех. Все слышали про так называемую очередь, которую в танцах якобы нужно отстоять, чтобы наконец выйти на первые места. И никто не ожидал лояльного судейства для русских танцоров – особенно после финала Гран-при: там Синицину/Кацалапова и Степанову/Букина в медали не пустили.

В Граце непривычные странности начались еще в ритм-танце: Синицина и Кацалапов опередили французов по технике. Итоговая оценка Пападакис и Сизерона превзошла результат чемпионов России на 0,05 балла, но уже это считалось прорывом. И оказалось, что Габриэла с Гийомом разучились выступать под давлением. Раньше они могли выиграть даже с помаркой, а теперь проморгали французскую революцию.

Виктория Синицина и Никита КацалаповGetty Images

Виктория и Никита откатали произвольный танец идеально, а французские конкуренты чуть дрогнули. Они не упали, не развалили программу – просто выглядели не так безупречно, как всегда. На онлайн-табличке за технику горели числа, примерно на 10 баллов уступающие оценкам Синициной/Кацалапова: французам не засчитали дорожку шагов. Судьи и техконтролеры стали думать, и это был самый волнительный момент турнира. На льду раскатывался следующий дуэт, а внимание сосредоточилось на Вике и Никите, которые осознали, что первое чемпионство близко, и Габриэле с Гийомом – напряженные французы сидели в kiss and cry и держались за руки.

Дорожку шагов им вернули, но победа осталась за русскими танцами. Что это – случайность или начало великого передела за два года до Олимпиады – узнаем на чемпионате мира в Монреале. Пока нужно радоваться моменту.

Телеграм-канал Валерии Кукалевой, но не о фигурке, а о лыжах, где Россия сегодня тоже победила

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