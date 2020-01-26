Заслуженный тренер России Елена Чайковская прокомментировала итоги чемпионата Европы по фигурному катанию у одиночниц, который выиграла Алена Косторная.

«Было абсолютно ожидаемо, что мы заберем весь пьедестал. Меня немножко расстраивает, что они, видимо, еще не рассчитывают свои силы до конца. Здесь тренеры должны подумать, как будет лучше. Ведь все три упали во время проката. Хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто, без сбоев. Они тренируют новые элементы, но на чемпионате Европы важен грамотный расчет, нужно стараться избегать ошибок.

Не уверена, что Косторной нужно было вставлять этот лутц в самом конце. Она уже была без ног, пошла без хода, поэтому упала. Можно было лутц поставить раньше, но тут надо тренерам думать. Им есть, над чем поразмыслить, чтобы к чемпионату мира прокаты были без падений, тогда будет другой эффект и впечатление.

Но все три девушки показали, чем будет женское фигурное катание следующее десятилетие. Без четверных прыжков теперь никак. Это наш прорыв. Но мы всю жизнь в России диктовали направления во всех видах. Радостно, что мы даем понять, как надо в будущем кататься. Меня это очень радует», – цитирует 80-летнюю Чайковскую «Чемпионат».

Косторная упала в произвольной программе с тройного лутца.

Второе место заняла Анна Щербакова (упала с четверного лутца), третье – Александра Трусова (упала с четверного лутца и четверного тулупа).

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