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«Слишком по-детски». В Германии недовольны победой русских фигуристок на чемпионате Европы

«Слишком по-детски». В Германии недовольны победой русских фигуристок на чемпионате Европы
Eurosport

48 мин. назад

В четырех видах Россия взяла все золото и отдала соперникам только две медали.

В Федерации фигурного катания Германии выразили недовольство полным подиумом российских фигуристок на чемпионате Европы.

«Слишком по-детски для меня. Не думаю, что это хорошо для спорта», – приводит Sueddeutsche Zeitung слова спортивного директора организации Удо Дёнсдорфа.

  • Медали чемпионата Европы взяли три ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
  • Алене 16 лет, Анне и Александре – по 15.

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