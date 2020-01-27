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«Слишком по-детски». В Германии недовольны победой русских фигуристок на чемпионате Европы
В четырех видах Россия взяла все золото и отдала соперникам только две медали.
В Федерации фигурного катания Германии выразили недовольство полным подиумом российских фигуристок на чемпионате Европы.
«Слишком по-детски для меня. Не думаю, что это хорошо для спорта», – приводит Sueddeutsche Zeitung слова спортивного директора организации Удо Дёнсдорфа.
- Медали чемпионата Европы взяли три ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
- Алене 16 лет, Анне и Александре – по 15.
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