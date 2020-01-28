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«Зависть – большой грех». Тарасова ответила немцу, который раскритиковал учениц Тутберидзе
Татьяна Анатольевна стоит за своих горой.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила спортивному директору федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфу, который раскритиковал российских фигуристок после триумфального выступления на чемпионате Европы.
«Мне кажется, что у спортивного директора федерации фигурного катания Германии есть вопросы, которые связаны с его федерацией и выступлением его команды. Ему надо сосредоточиться на этом, потому что результаты спортсменов по сравнению с временами великой Ютты Мюллер мизерные!
Если возраст разделят, то им будет еще хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Будет три возраста – будут проигрывать в трех. Будут четыре – в четырех. С большим перевесом. Зависть – это большой грех! И надо об этом помнить!» – цитирует 72-летнюю Тарасову Sport24.
- Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.
- Остальное золото также досталось России: в мужском одиночном победил Дмитрий Алиев, в парах – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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