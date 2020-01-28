Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила спортивному директору федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорфу, который раскритиковал российских фигуристок после триумфального выступления на чемпионате Европы.

«Мне кажется, что у спортивного директора федерации фигурного катания Германии есть вопросы, которые связаны с его федерацией и выступлением его команды. Ему надо сосредоточиться на этом, потому что результаты спортсменов по сравнению с временами великой Ютты Мюллер мизерные!

Если возраст разделят, то им будет еще хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. Будет три возраста – будут проигрывать в трех. Будут четыре – в четырех. С большим перевесом. Зависть – это большой грех! И надо об этом помнить!» – цитирует 72-летнюю Тарасову Sport24.

Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Остальное золото также досталось России: в мужском одиночном победил Дмитрий Алиев, в парах – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах – Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Слишком по-детски». В Германии недовольны победой русских фигуристок на чемпионате Европы

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